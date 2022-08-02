Yandaş Yeni Şafak: Türkiye'nin önündeki en büyük engel döviz stokçuları

02 Ağustos 2022 Salı, 11:07

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen İstanbul Sanayi Odası Meclis toplantısında İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ile sanayicileri stokçuluk yapmakla suçlayan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasında gerilim yaşandı.

“Sanayici ucuz kredi alıp stokçuluk yapıyor” diyen Kavcıoğlu’na tepki gösteren Bahçıvan, “Bunları çok tehlikeli ithamlar olarak görüyorum” dedi. Bahçıvan, “Kendisini enflasyona karşı korumak için stok tutan sanayiciyi itham altına alırsak, Türk sanayisine karşı büyük haksızlık yapmış olursunuz” diye konuştu.

Hükümete yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak gazetesi bugün, "Bankalardaki 240 milyar doların, 148 milyar doları paradan para kazanmak için stoklanmış durumda. Stoklar erirse herkes rahatlar" başlıklı bir haber yayımladı.

Enerji ve gıda krizini tetikleyen uluslararası gelişmelerin yanısıra Türkiye'nin, içerde döviz ve faiz lobisiyle mücadele ettiğini savunan Yeni Şafak gazetesi, Aralık 2021’deki kur spekülasyonunu bertaraf eden Türkiye, bir yandan da dolar stokçularıyla uğraştığını iddia etti.