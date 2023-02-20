Kamu bankalarına 'görevlendirme gideri' kapsamında transfer 20 milyar TL aktarıldı
Deprem bağışlarıyla gündeme gelen ve daha çok şov yaptıkları vurgulanan kamu bankalarına her yıl bütçeden “görevlendirme gideri” kapsamında milyarlarca lira aktarılıyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, geçen yıl cari transferler içerisinde “görevlendirme giderleri” kapsamında mali kurumlara toplam 19.3 milyar lira aktarıldı. Bu aktarımın da neredeyse tamamı iki kamu bankasına yapıldı.
BAĞIŞLAR DİKKAT ÇEKMİŞTİ
“Görevlendirme giderinin” yıllık toplam 9.9 milyar lirası Ziraat Bankası’na aktarıldı. Halk Bankası’na da “görevlendirme giderleri” kapsamında toplam 9.4 milyar lira aktarma yapıldı.
Bu yılın ocak ayında da, bu aktarım, 1.9 milyar lira olarak sürdü. Bu çerçevede Ziraat Bankası’na 1 milyar 83 milyon lira “görevlendirme gideri” ödendi. Halk Bankası’na da “görevlendirme giderleri” kapsamında 838.2 milyon lira aktarıldı.
Geçtiğimiz gün yapılan kampanyada Ziraat Bankası 20 milyar lira, Vakıfbank 12 milyar lira, Halkbank da 7 milyar lira bağış yapmıştı. ? ANKARA
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