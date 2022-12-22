Türkiye Varlık Fonu'ndan kamu bankaları için sermaye artırımı hamlesi
Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın her birinin çekirdek sermayelerini 20 milyar TL'nin üzerinde artırmak için harekete geçtiği öğrenildi.
Türkiye Varlık Fonu (TVF), kamu bankalarının çekirdek sermayelerini artırmak için yeniden harekete geçerken, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank'ın her biri için 20 milyar liranın üzerinde sermaye artırımı gerçekleştireceği aktarıldı.
Finansal piyasalarda istikrar ve derinliği destekleme misyonu doğrultusunda TVF, en son şubat ayında 3 büyük kamu bankasının sermayesinin toplamda 48,6 milyar lira artırımı sürecinde rol almıştı.
Söz konusu işlem sonucu Ziraat Bankası hisselerinin tamamını elinde tutan TVF'nin ortaklık payı Halkbank'ta yüzde 87,7'ye ve VakıfBank'ta yüzde 64,8'e yükselmişti.
Edinilen bilgiye göre, aynı misyon doğrultusunda bir kez daha harekete geçen TVF, bu kez 3 büyük kamu bankasının her biri için 20 milyar liranın üzerinde sermaye artırımı işlemi gerçekleştirecek.
TVF, Mayıs 2020'de de 3 büyük kamu bankasının sermayesinin toplamda 21 milyar lira artırılması işlemi sürecini de yürütmüştü.
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