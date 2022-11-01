Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Kamu bankaları TOGG için gerekli teşvikleri verecek

01 Kasım 2022 Salı, 15:41

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati TRT Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nebati enflasyonun sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sorunu olduğunu belirterek enflasyonun Aralık'tan itibaren düşeceğini söyledi. Nebati, "Gelecek süreç enflasyonun daha az konuşulduğu ve başarılı adımların arka arkaya geldiği bir süreç olacaktır" ifadesini kullandı.

Nebati; "Gerek finansal, gerek makro ekonomik olarak tedbirlerimizi aldık, dünyada emtia fiyatlarının da sakinleşmesiyle enflasyon baskısından kurtularak gelecek yıl enflasyonun düştüğü ve bunun hissedildiği bir sürece girmiş olacağız" diye konuştu.

"TOGG İÇİN GEREKLİ TEŞVİK VERİLECEK"

Bakan Nebati TOGG'a ulaşım için bankaların gerekli teşvikleri vereceğini söyledi. Nebati konu hakkında "Kamu bankalarıyla görüşme gerçekleştirdik. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve katılım bankalarımızla gerekirse kâr edilmeyecek şekilde TOGG'a ulaşım noktasında gerekli destekleri vereceklerdir" yorumunu yaptı.