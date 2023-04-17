Kamu borçlarına yapılandırma 50 milyar TL'yi aştı

Yayınlanma: 17.04.2023 - 10:05

Güncelleme: 17.04.2023 - 10:05

13 Mart'ta yürürlüğe giren yasayla birlikte başta vergi daireleri ve sosyal güvenlik müdürlüklerine ödenecek borçlar olmak üzere çok sayıda kurumun alacağı yapılandıılıyor.



NTV'de yer alan habere göre, şu ana kadar yaklaşık 1,5 milyon mükellef yapılandırma için başvuruda bulundu.

Toplam yapılandırma 50 milyar TL'nin üzerine çıkarken, 1.6 milyarlık tahsilat yapıldı.

NE ZAMANA KADAR BAŞVURULACAK?

Yapılandırmadan yararlanmak için başvuru süresi 31 Mayıs tarihinde sona eriyor.

PEŞİN ÖDEMELERDE SON TARİH 30 HAZİRAN

Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebiliyor. Peşin ödemeler ile ilk taksit ödemelerinin 30 Haziran tarihine kadar yapılması gerekiyor.

HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Tüm vergi, prim, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçları da yapılandırma kapsamında yer alıyor.

Belediyelerin emlak vergisi, su borçları da dâhil olmak üzere tüm alacakları, oda ve borsaların, birliklerin aidat borçları da yapılandırılabilecek.

VERGİ AFFI BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NEREYE YAPILACAK?

Gelir İdaresi Başkanlığının (www.gib.gov.tr / ivd.gib.gov.tr) resmi internet sitesi üzerinden kullanıcı kodu ve şifre, e-Devlet şifresi ile veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden İnteraktif Vergi Dairesi sistemine giriş yaparak, bağlı olduğunuz vergi dairenize şahsen veya posta yoluyla, diğer vergi daireleri aracılığıyla da yapılabilecektir.