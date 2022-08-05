Yunanistan'ın kamu borcu 357 milyar Euro'yu aştı

05 Ağustos 2022 Cuma, 16:57

Yunanistan'ın kamu borcu, küresel fiyat sıkışıklığı ve yüksek enflasyonun ortasında geçen yıla göre önemli ölçüde arttı ve toplam borç seviyesini GSYİH'nın yüzde 193'üne çıkardı ve ülkenin finansal bir çöküşe doğru ilerleyebileceği endişelerine yol açtı.

Yunanistan'da, haziran ayı enflasyonu, Euro bölgesindeki en yüksek oranlardan biri olan Mayıs 2022'de kaydedilen yüzde 10.5'ten yüzde 11.6'ya yükseldi.

Bu arada Yunan İstatistik Servisi'nin (ELSTAT) verilerine göre, kamu borcu 2021'in ilk çeyreği ile 2022'nin ikinci çeyreği arasında 13.417 milyar Euro arttı.

GELİR VE EMLAK VERGİLERİ ARTTI

Brüksel merkezli Euractiv'e göre, ayrıca devlet gelirleri, geçen yıl 16,340 milyar Euro'ya kıyasla 18.982 milyar Euro'ya ulaştı. Gelir ve emlak vergileri 2021 yılının ilk çeyreğinde 2.743 milyar Euro'dan 2.947 milyar Euro'ya yükseldi.

Sosyal katkılar, geçen yıl 6,066 milyar Euro'ya (toplam gelirlerin yüzde 37,1'i) kıyasla 6.558 milyar Euro (toplam gelirlerin yüzde 34,5'i) oldu.

İsviçre'deki St.Gallen Üniversitesi'nde Ekonomi öğretim görevlisi olan Stefan Legge, benzer durumda olan İtalya ile birlikte Yunanistan'ın yüksek kamu borç seviyeleri nedeniyle sıkıntıya girebileceğini söyledi.

Stefan Legge, "İtalya, Yunanistan veya diğer bazı ülkelerin daha yüksek faizleri karşılayamayacağı ve sonunda iflas edebileceği korkusu geri döndü" dedi.

FİTCH OLUMLU BİR BB GÖRÜNÜMÜ VERDİ



Temmuz ayının başında Fitch Ratings, Yunanistan'a olumlu bir BB görünümü verdi, ancak 2024 yılına kadar borç oranının hala en yüksek puanlı ülkeler arasında ve diğer BB ülkelerinin üç katından fazla olacağı tahmininde bulundu.

Artan gıda, enerji ve yakıt maliyetleri, hükümete yönelik önemli eleştirilere ve Sonbahar'da erken seçim yapılacağına dair fısıltılara yol açtı.

2019'da seçilen Başbakan Miçotakis, önceliği bir dizi reform yapmak olduğu için bunun olmayacağını söyledi.