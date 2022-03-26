Kamu bütçesi ile inşa edilen Tokat Yeni Havalimanı hizmete açıldı

26 Mart 2022 Cumartesi, 02:00

Tokat’taki mevcut havalimanının büyük gövdeli uçakların inişine elverişli olmaması nedeniyle üç yıl önce yeni havalimanı inşasına başlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü’nün projesiyle yapılan Tokat Yeni Havalimanı dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. 2 bin 700 metre pist uzunluğuna sahip havalimanındaki terminal sahası, 16 bin metrekare genişlikte.

MALİYETİ 1.2 MİLYAR LİRA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “muhteşem eser” olarak nitelendirdiği havalimanının kamulaştırmalarla birlikte toplam 1 milyar 200 milyon liraya malolduğunu söyledi. İktidar şimdiye kadar otoyoldan köprüye, havalimanından hastaneye kadar neredeyse tüm büyük projeleri yap-işlet-devret (YİD) modeliyle ihale edip garanti veriyordu. Kamu büyük yük altına giriyordu. Hedefi tutturamayan projeler nedeniyle şirketlere milyonlarca lira ödeme yapılıyor, bu paralar da yurttaşın cebinden de çıkıyordu. Tokat Yeni Havalimanı ise tamamen kamu bütçesi ile inşa edildi. Yani YİD modeli devreye alınmadı. Hazine olası bir yükün altına girmekten kurtuldu.

22 YIL DAHA ÖDENECEK

Oysa 2012’de hizmete açılan Kütahya Zafer Havalimanı YİD modeliyle yolcu garantisi verilerek yapıldı. Hiçbir zaman yolcu hedefine ulaşılamadı. 50 milyon Avro’ya inşaa edilen havalimanı için şirkete 2012-2020 döneminde toplamda 45.9 milyon Avro garanti ödemesi yapıldı. Yani havalimanın yapım maliyetine yakın garanti ödemesi yapılmış oldu. Havalimanı 2044’e kadar IC İÇTAŞ İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından işletilecek.