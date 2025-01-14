Kamu çalışanları isyan etti: 'Yüzde 11,54'lük zam hakarettir'

Yayınlanma: 14.01.2025 - 17:55

Güncelleme: 14.01.2025 - 17:55

Maaşlara yüzde 11,54'lük zamma karşı çıkan kamu çalışanları, ülke genelinde iş bırakarak eylem yaptı. Birleşik Kamu-İş Yozgat Şube Başkanı Sedat Tuygun, TÜİK’in açıkladığı yüzde 44,38’lik yıllık enflasyonun gerçeği yansıtmadığını belirtti. Tuygun, “Kamu emekçilerine yüzde 11,54 gibi trajikomik bir zam yapmak, alın terimize hakarettir” dedi.

'ZAMLARLA MÜCADELE İMKÂNSIZ HALE GELDİ'

Art arda gelen zamların temel ihtiyaçları bile karşılamayı zorlaştırdığını söyleyen Tuygun, şunları kaydetti:

“Çarşıda, pazarda yaşananlar, açıklanan enflasyon oranlarıyla bağdaşmıyor. Halkı yanıltan bu sahte rakamları reddediyoruz. Açlık sınırında yaşamaya zorlanan milyonlar olarak, bu düzenin sürdürülemez olduğunu haykırıyoruz.”

EYLEMLER YURT GENELİNDE GERÇEKLEŞTİ

Kamu çalışanları, Yozgat Cumhuriyet Alanı, Düzce Anıtpark, Edirne Saraçlar Caddesi ve diğer kentlerde basın açıklamaları yaptı. Edirne’de emekli, memur ve iktidarı temsilen sembolik tencereler sergilendi. Kars'ta ise sendikalar davul zurna eşliğinde TÜİK Kars Bölge Müdürlüğü’ne siyah çelenk bıraktı.

'BARINMA HAKKI TEHLİKEDE'

Tuygun, kira artışlarının emekçilerin barınma hakkını elinden aldığını belirterek, “Ortalama kira bedeli asgari ücrete ulaştı. Kamu emekçileri, kirasını ödeyebilmek için ortak ev tutmak zorunda kalıyor. Bu kölelik düzeniyle hayatta kalmak mümkün değil” ifadelerini kullandı.