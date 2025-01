Kamu emekçisinden genel grev çağrısı: Bu uyarı eylemidir

Yayınlanma: 13.01.2025 - 13:57

Güncelleme: 13.01.2025 - 15:05

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, Askeri İş Yerlerinde Görevli Kamu Çalışanları Sendikası, (ASİM-SEN) Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu (HÜR-SEN)

2025 yılı memur ve memur emeklilerine yapılan maaş artışlarını protesto etmek ve 15 Ocak maaşına kadar yeni bir düzenleme yapılması talebiyle iş bıraktı. İzmir’de yağmur altında Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran memurlara İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, TMMOB, DİSK ve emekli sendikaları da destek verdi.

“Birleşe birleşe kazanacağız”, “Zam zülüm işkence işte AKP”, “Hükümet istifa”, “Emekçiyiz haklıyız kazanacağız”, “Susma haykır sefalete hayır”, “İstikrar dediler memleketi yediler”, Hükümet zammını al başına çal”, “Genel grev genel direniş”, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam” sloganları atan kamu emekçileri “Bu uyarı eylemi” ifadeleriyle genel grev çağrısı yaptı.

Sendikaların temsilcilerinin tek tek konuşma yaptığı mitingde vergilere yapılan zamlara tepki gösterilerek memurlara yapılan zammın yüzde 11,54 olmasına tepki gösterildi.

“BUNDAN SONRAKİ AŞAMA GENEL GREV”

BASK adına Birlik Sağlık SEN İzmir Şube Başkanı Ahmet Doğruyol, “Emekçiler bu alanda. Asgari ücretliler, emekliler var ama bu alanda hükümetin kontrolünde olan sendikalar yok. Ağzını açamayanlar yok. Bu alanda konuşmak için birilerinden izin alanlar yok. Bizler hep bu alanlardayız. Bundan sonraki aşama ise genel grev olacak. Hep birlikte Gündoğdu meydanın doldurcağız değil mi? Bu alanda krizin sorumluları yok. Onlar şu anda sefa peşinde. Krizinin sorumluları yoksa, buradaki insanlar bu krizin faturasını ödemeyecekler. Geçilmeyen otoyol, köprülerin ve gidilmeyen hastanelerin paralarını ödüyoruz” dedi.

“YANLIŞ POLİTİKALARININ ALTINDA EZİLEN BİZİZ”

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu adına Eğitim İş İzmir 3 Nol'u Şube Başkanı Barış Düdü de “Artık yeter diyoruz. Vergi ve harçlara yüzde 44 zam yaptınız her adımda ödediğimiz KDV’ye yüzde 82, ÖTV’ye yüzde 51 zam yatınız. Emekçinin sesine neden kulaklarınızı tıkıyorsunuz. Buradan sesleniyoruz, İzmir’in Cumhuriyet Meydanı’nda, binlerce emekçi hakkını istiyor hakkını, sakın kulaklarınızı tıkamayın. Bize yüzde 11,54’ü reva gördünüz. Bu hakarettir, alçaklık değil mi? Üreten biziz, çalışan biziz, sizin yanlış politikalarının altında ezilen biziz, hakkımızı verin. Sıcacık sarayında oturuyorsun, emekçi evine ekmek götürmeye çalışıyor. Açlık sınırı 30 bini yoksulluk 70 bine geçmiş. Sen ise yüzde 60’ını asgari ücretle geldiğini bilmiyor musun? Her yere gücün yetiyor, neden milletin karnını doyurmaktan geri duruyorsun. İş yerlerinde alın teri dökerek enflasyon karşısında ezilirken sermaye her geçen gün kâr ediyor. Emekçiler, her geçen gün yoksullaşıp temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale geliyor. Vergi yükleri ise emekçinin sırtlarına yükleniyor. Parasız sağlık ve parasız eğitimi hak etmiyor muyuz? Kamu emekçileri, bu ülkenin eğitimini, sağlığını, yerel yönetim e alt yapısını, demir yollarını, suyunu taşıyor. Yıllardır emeğimizin karşılığını da alamıyoruz. Bunlara karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz, bu bir uyarı eylemidir. İzmir’den Anadolu’ya ışık ve umut olacağız” ifadelerini dile getirdi.

“MAAŞLARIMIZ MUM GİBİ ERİYOR”

KESK’ten Deniz Çetin ise “TÜİK’in açıkladığı rakamlar ise gerçeğine yaklaşmıyor. Maaşlarımız ise mum gibi eriyor. Artık yeter. Emekçisi ve emeklisi de bir gün dahi geçinemiyor. Vergi yükünün büyük bölümü emekçinin omuzlarına aktarılıyor. Kamu emekçilerinin sefalet ücretine karşı itiraz ediyoruz. Kamu emekçileri ve emeklilerinin sefalet ücretlerine karşı iş bırakarak alanlardayız. Türkiye’de vergi sistemi, emeği ele geçirerek işliyor. Adil bir vergi sistemiyle az kazanandan az çok kazanandan çok bir vergi sistemi gelmeli. Kalbimiz nettir. Ücretli çalışanın vergi dilimi yüzde 10’da sabitlenmeli ve dolaylı vergiler de kaldırılmalı. Kamu emekçileri maaşlarının büyük bir kısmını emeklilik aylığına yansıtılmamasından şikayetçi. Ek ödemeler ise emekli aylığına yansıtılmalıdır. İnsanca yaşayacak bir ücret ekonomik talep değil, hak ve insani bir taleptir. Maaş artışları, Erdoğan ve Mehmet Şimşek programına göre değil, gerçek enflasyona göre belirlenmelidir. Alacağımız her zam gerçek bir toplu sözleşme hakkıyla belirlenmeli. En etkili grev hakkı ise anayasal çerçevesine alınmalı. Bizleri yoksulluğa mahkum eden düzene karşı emekliler olarak daha birlik bir mücadelenin önü açılmalı. Bu haklı ve meşru taleplerimizin yetine getirilmemesinde ülkenin tüm eylem ve iş bırakmalarının nü açılacak ve yayılacaktır” şekline konuştu.

Alın teri ve emeğin yok sayıldığı sisteme karlı geldiklerini belirten memur emekçileri, alanlarda olmaya devam edeceklerini belirtti. Ortak iş bırakma eylemine katılmayan sendikalara ise ‘sarı sendika’ diyerek nitelemede bulunan memur emekçileri, meydanlarda olacaklarını yineledi./ İZMİR