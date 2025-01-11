Kamu çalışanlarına ödenecek 'ikramiye' tarihleri belli oldu
Kamuda çalışanlara 2025 yılı ikramiye ödemeleri 24 Ocak ve 24 Mart'ta 2 taksit halinde yapılacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışanlara 2025 yılında verilecek olan ilave tediyenin birinci yarısı 24 Ocak tarihinde ödenecek.
Ödemenin ikinci yarısı ise 24 Mart tarihinde yapılacak ve çalışanlar tediye ödemelerini iki taksit halinde almış olacak.
Ayrıca, yeraltı maden işletmelerinde çalışan işçilere ikramiye ödemesinin tamamı 23 Aralık tarihinde yapılacak.
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