Özgür Özel, okul açılışında konuştu: Kamu kuruluşlarında siyaset yapılmaz

Yayınlanma: 10.01.2025 - 12:23

Güncelleme: 10.01.2025 - 12:23

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açılışlar ve temaslar için İzmir’e geldi. Programı kapsamında ilk olarak Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen’in 7 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden oğlu adına yaptırdığı Hasan Türkmen Anadolu Lisesi’nin açılışını yapan Özgür Özel, okulu gezdi.

Açılış törenine CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, partiler ve gazeteciler katıldı

Öğrencilerin de yer aldığı törende konuşan ilk olarak söz alan Kemalpaşa Belediiye Başkanı Mehmet Türkmen, “Bu okul benim için çok özel, bundan 6 yıl önce trafik kazasında kaybettiğimin oğlumun ismi Hasan Türkmen, “Eğitimin ne kadar değerli olduğunu ben buradan herkese duyurmak istiyorum. Çıcuklarımızın ne kadar değerli olduğunu belirtmek ve eğitime katkı yapmaya devam edeceğiz” dedi

Mehmet Türkmen’e eğitimi yaptığı katkılardan dolayı Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı plaket takdim etti.

Cemil Tugay ise eğitim ve öğretmenlerin her zaman yanında olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

Cemil Tugay, hepimizin duygulu ama bir o kadar da onur duyduğu bir açılışta birlikteyiz Eğitim ülkemizin en önemli ihtiyaçlarından birisi. Bu ihtiyacı karşılamak için devletin yeterli olmadığı noktada hayırsever vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bu ocaklarda bu okullarda çocuklarımız ülkemizi bayrağı ileri taşıyacaklar.

Birlikte çalışmaktansa mutluluk duyduğum değerli belediye başkanımız aynı zamanda çok değerli bir başkanımız olduğu gösterdi. Hasanım acısını paylaşıyoruz. Bu okul 1500 öğrenciye hizmet verecek. Ben öğretmen çocuğuyum öğretmenlerin ne kadar zor şartlarda çalıştığını biliyorum. Öğretmenlerimiz şunları unutmasın İzmir Büyükşehir Belediyesi her zaman yanlarında olacak” diye konuştu.

BAYRAK ANITKABİR’DEN GELDİ

Özgür Özel, Hasan Türkmen’in askerliğini Anıtkabir’de yaptığını ve üstün görev anlayışı nedeniyle komutanı tarafından kendisine Anıtkabir’de dalgalanan bayrağın hediye edildiğini belirtti. O bayrağın artık Hasan Türkmen Anadolu Lisesi’nde dalgalanacağını ifade eden Özel, şunları söyledi:

"Hasan kardeşimi hiç tanımadım ama askerliğini Anıtkabir’de yapmış. Görevini o kadar güzel yerine getirmiş ki, 20 günde bir değiştirilen bayrak, komutanı tarafından ona armağan edilmiş. Şimdi o bayrak, Hasan Türkmen Anadolu Lisesi’nde dalgalanıyor. Bu bayrak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrinde dalgalanan bayraktır."

“EVLAT ACISINI BİLİM VE EĞİTİMLE ANILIR KILDI”

Özgür Özel, Mehmet Türkmen’in oğlunun anısını yaşatmak için anlamlı bir adım attığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bir evlat acısını kalbine gömüp, evladının adını yaşatacak bir eser bıraktı. Hasan Türkmen Anadolu Lisesi, pek çok evladın yararlanacağı bir eğitim yuvası olacak. Bu okul, Kemalpaşa’nın ve ülkemizin geleceğine ışık tutacak."

“OKUL, İBADETHANE VE ORDU SİYASETİN DIŞINDA KALMALI”

Özel, konuşmasında eğitim, ibadet ve ordunun siyasetten bağımsız olması gerektiğine vurgu yaparak şöyle dedi:

"Burası bir okul açılışı. Burada siyaset yapacak değiliz. Siyaset girerse birliğin bozulacağı üç yer var: ibadethane, ordu ve okul. Kamu kuruluşları siyasetin konuşulacağı yerler değildir. O yüzden bu anlamlı açılışta sadece birlik ve beraberlik içinde olmalıyız."