Kamu İhale Kurumu’nun 2025 Yılı Faaliyet Raporu’nda yer aldı: İlansız ihaleler!

Kamu İhale Kurumu’nun 2025 Yılı Faaliyet Raporu yayınlandı. Rapora göre, 2025 yılı içerisinde kurul tarafından 55 toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantılar kapsamında 3 bin 705 karar alındı.

Bu kararların 2 bin 934’ü uyuşmazlık kararı, 264’ü mahkeme kararlarına uyma kararı, 493’ü düzenleyici karar, 8’i yönetsel karar, 6’sı da düzeltici karar oldu. İhale türlerine göre incelendiğinde 2 bin 934 uyuşmazlık kararının 2 bin 108’ini (yüzde 72) hizmet alımı (danışmanlık hizmet alımı dahil), 505’ini (yüzde 17) yapım işi ve 321’ini (yüzde 11) mal alımı ihaleleri oluşturdu.

2 BİN 929 İTİRAZEN ŞİKAYET

Rapora göre 2025 yılında, kuruma yapılan itirazen şikayet başvuru sayısı 2 bin 929 oldu. Geçen yıl yasa kapsamındaki hizmet alımlarının yüzde 8.78’i, yapım işlerinin yüzde 3.12’si, mal alımlarının yüzde 1.13’ü ve toplamda yasa kapsamındaki ihalelerin yüzde 4.17’si, itirazen şikayet başvurusuna konu oldu. Raporda, “Buna göre, hizmet alımı ihalelerine ilişkin itirazen şikayet başvuru oranının diğer ihale türlerine göre daha yüksek olduğu görülmektedir” denildi.

İLANSIZ İHALELER

Raporda, ilansız olarak yapılan ihalelere ilişkin kontrollere de yer verildi. Bu bölümde şöyle denildi: “EKAP’ta ilansız olarak yapılan (istisna, kapsam dışı, 4734 kapsamında ilansız, tasarım yarışması) ihalelerin kayıtlarının görevli operatörler tarafından kontrol edilerek yayımlanması sağlanmıştır. Bu kapsamda 2025 yılında kontrolü gerçekleştirilen toplam ihale sayısı 43 bin 311 adet olarak gerçekleşmiştir” denildi. Daha sonra da aylar itibariyle EKAP’ta ilansız olarak yapılan ihalelerin aylık kontrol sayıları dağılımını gösteren grafiğe yer verildi. Grafiğe göre ise geçen yıl aylar itibariyle EKAP’ta ilansız olarak yapılan ihalelere ilişkin toplam kontrol sayısı 25 bin 311 oldu.

Kamu İhale Yasası’nın 21. maddesine göre, “pazarlık usulü” ile yapılan ihalelerde ilana çıkılması zorunlu değil. İlan yapılmayan hallerde en az üç istekli davet edilerek, yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri isteniyor.