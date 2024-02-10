Kamu iktisadi kuruluşları ve iktisadi devlet teşekkülleri KDV tevkifatı yapabilecek

Kamu iktisadi kuruluşları ve iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi teşebbüslerinde olduğu gibi KDV tevkifatı yapabilecek kuruluşlar kapsamına alındı.

AA
Yayınlanma: 10.02.2024 - 16:24
Kamu iktisadi kuruluşları ve iktisadi devlet teşekkülleri KDV tevkifatı yapabilecek
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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle KDV tevkifatı yapabilecek kuruluşlara ilişkin düzenleme yapıldı.

Devletin kayıt dışılıkla mücadele kapsamında vergi kesintisi yapmakla sorumlu tuttuğu, diğer ifadeyle alışlarında satıcıya ödeyeceği KDV tutarının bir kısmının, doğrudan alıcı tarafından "sorumlu" sıfatıyla devlete beyan ederek ödemesine ilişkin kanuni düzenleme yayımlanmıştı. Tebliğde, konuya ilişkin açıklama ve örneklere yer verildi.

BAZI TEREDDÜTLERİN GİDERİLMESİ AMAÇLANDI

İlgili tebliğde özel olarak sayılmayan bütün hizmet alımlarında 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulayanlar kapsamına, kanunla kurulan kamu iktisadi teşebbüsleri girerken doğrudan kanunla kurulmayanlarla ilgili tereddütler yaşanıyordu. Bu tereddütleri gidermek adına kamu iktisadi kuruluşları ve iktisadi devlet teşekküllerinin de kamu iktisadi teşebbüslerinde olduğu gibi tevkifat yapabilmesine imkan sağlandı.

?Diğer taraftan, kısmi tevkifat uygulamasında her bir işlem için uygulanan 2 bin liralık sınır, Vergi Usul Kanunu uyarınca her yıl güncellenen fatura düzenleme sınırı olarak belirlendi. ?Mahkeme kararı çerçevesinde mükelleflerin vergi borçlarına KDV iade alacağından mahsup taleplerinde, vergi borçları için gecikme zammının hesaplama yöntemine ilişkin açıklamalar da tebliğde yer aldı.

Tebliğde ayrıca, KDV Kanunu'nun geçici 20, geçici 29, geçici 32 ve geçici 33'üncü maddelerinde yer alan istisnaların süresinin uzatılmasına yönelik yapılan kanuni düzenlemelere ilişkin de düzeltmelere yer verildi.

Tebliğin bazı maddelerinde yürürlük tarihi bugün, bazılarında da mart ayı başı olarak belirlendi.


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