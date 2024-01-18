Resmi Gazete'de yayımlandı! Kart, şifre ve kodlar KDV'ye tabi olacak

Yayınlanma: 18.01.2024 - 09:42

Güncelleme: 18.01.2024 - 09:42

Bilgisayar ortamında kullanılan kart, şifre ve kodların ithali ve satışı KDV'ye tabi olacak.



Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan KDV uygulama tebliğine göre, bu kart, şifre ve kodların; Türkiye'de yerleşik olanlar tarafından yurt dışı firmalardan temin edilmesi halinde, bu kişiler tarafından beyan edilip ödenmesi gerekiyor.

Kart şifre ve kodların Türkiye'de yerleşik KDV mükellefi olmayan gerçek kişiler tarafından yurt dışı elektronik hizmet sunucularından sağlanması halinde ise bu işleme ilişkin KDV'nin yurt dışı mukimi firma tarafından beyan edilip ödenmesi, Türkiye'de satılması halinde de hesaplanan KDV'nin satıcı firmalar tarafından beyan edilmesi öngörülüyor.

Sanal veya fiziki ortamda, cüzdan kodu ve benzeri adlarla satılan ancak belirli bir ürün veya hizmetin karşılığını temsil etmeyen, ödeme aracı mahiyetindeki kart, şifre ve kodların yurt dışından temini veya Türkiye içerisinde satışı KDV'ye tabi olmayacak.