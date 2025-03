Kamu işçileri destek talep ediyor: Sendikalar isteklerini sıraladı!

Yayınlanma: 03.03.2025 - 12:02

Güncelleme: 03.03.2025 - 12:02

Yüksek enflasyon çalışanların bütçesini zorlarken TÜRK-İŞ ve Hak-İş, kamuda çalışan işçilere destek talep etti. Kira, doğalgaz ve telefon faturası gibi kalemlerde yapılan artışlar, sendikaların toplu sözleşme taleplerinde yer aldı. Kamuda çalışan 700 bin işçiyi ilgilendiren bu taleplerde, işçiye her ay 10 bin lira kira desteği talep edildi.

SENDİKALAR TALEPLERİNİ SIRALADI

Ayrıca, 10 bin liralık kira desteğinin 2025’in ilk 6 ayında verilmesi, sonrasında her 6 ayda bir yüzde 25 zam yapılarak düzenli ödenmesi istendi. Bu artışla birlikte kira yardımı 2025 Temmuz’da 12 bin 500 liraya, 2026 Ocak ayında 15 bin 625 liraya çıkacak. Ayrıca, doğalgaz ve telefon faturaları için nakit destek ödemesi de önerildi.

Sendikalar, artan doğalgaz faturalarını karşılamak için işçilere her ay bin lira ısınma desteği verilmesini talep etti. Bu desteğin de her 6 ayda bir yüzde 25 artırılması isteniyor. İnternet ve telefon faturaları için ise her ay 300 lira destek verilmesi talep ediliyor.

EĞİTİM ZAMMI İSTENİYOR

Eğitimle ilgili olarak da işçilerin eğitim seviyelerine göre farklı oranlarda eğitim zammı istendi. Lise mezunu işçiler için brüt ücretin yüzde 5’i, ön lisans mezunları için yüzde 6’sı, lisans mezunları için yüzde 8’i ve yüksek lisans mezunları için ise yüzde 10’u kadar eğitim zammı önerildi. En düşük ücretli işçiler için bu zammın maaşa eklenmesi sağlanacak.

Bayram döneminde de işçilere 10 bin TL Ramazan, 15 bin TL ise Kurban Bayramı öncesinde bayram yardımı yapılması talep ediliyor. Ayrıca, çocukları eğitim gören işçilere eğitim yardımı yapılması isteniyor. Kreş ve anaokulu için 5 bin TL, lise için 6 bin TL, üniversite için 8 bin TL, yüksek lisans ve doktora için 10 bin TL eğitim desteği talep ediliyor. Silahlı güvenlik personeline günlük 50 TL, şoför ve operatörlere ise günlük 40 TL prim verilmesi önerildi.