Kamu işçileri dikkat! İlave tediye ödeme tarihleri belli oldu
Kamu işçilerine 2022'de yapılacak ek ödemenin ilk yarısı 28 Ocak'ta, diğer yarısı ise 29 Nisan'da verilecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında verilecek ilave tediyenin süreleri belirlendi.
Karara göre, 2022'de verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 28 Ocak'ta, diğer yarısı ise 29 Nisan'da ödenecek.
Söz konusu işçilerden, maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 23 Aralık tarihinde verilecek.
İLAVE TEDİYE NEDİR?
Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.
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