Kamu işçilerine ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu

Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı kararına göre ikramiye ödemelerinin ilk yarısı 27 Ocak, ikinci yarısı 17 Nisan'da yapılacak.

cumhuriyet.com.tr
06 Ocak 2023 Cuma, 00:16
Kamu işçilerine ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile kamuda çalışan işçilere ikramiye ödemeleri 27 Ocak ve 17 Nisan'da yapılacak.


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