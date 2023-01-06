Kamu işçilerine ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu
Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı kararına göre ikramiye ödemelerinin ilk yarısı 27 Ocak, ikinci yarısı 17 Nisan'da yapılacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile kamuda çalışan işçilere ikramiye ödemeleri 27 Ocak ve 17 Nisan'da yapılacak.
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