2023 memur ve emekli zammı ne kadar? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu ?

04 Ocak 2023 Çarşamba, 14:18

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aralık ayında yüzde 1,18 arttı. Bu artışa rağmen kasımda yüzde 84,39 olan yıllık enflasyon baz etkisiyle yüzde 64,27’ye geriledi. Memur ve emeklilerin maaş zammını belirleyecek son 6 aylık enflasyon ise yüzde 15,39 oldu. Buna göre, memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaşları toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla yüzde 16,48 artması bekleniyordu. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Sözleşmelilere kadro şöleni' etkinliğinde memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerin maaş artış oranını yüzde 25 olarak açıklamıştı.

2023 MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR?

AKP'li Cumhurbaşkanı, partisinin grup toplantısında memur ve emekli maaşlarına zam oranlarında değişikliğine gittiklerinin "müjde"sini verdi. Erdoğan, yeni emekli ve memur maaş zam oranını yüzde 30 olarak duyurdu.

2023 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Erdoğan, en düşük emekli maaşının da 4 bin 375 TL'den 5 bin 500 TL'ye çıkarıldığını söyledi.