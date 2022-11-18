Kamu kurumları daha yıl bitmeden toplam ödeneklerini aşmaya başladı

18 Kasım 2022 Cuma, 04:00

Yurttaş ayın sonunu getirmekte zorlanırken, bazı kurumlar daha yılın bitmesine 1.5 ay varken kendilerine ayrılan toplam bütçe ödeneklerini aşmaya başladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı kuruluş bazında ödenek ve harcamalar tablosunda genel bütçeli idarelerin 10 aylık harcamalarına yer verildi. Bakanlığın tablosu, temmuz ayında ek bütçe verilen bazı kurumların toplam bütçe ödeneğini çoktan aştıklarını, birçoğunun da sınıra dayandıklarını ortaya koydu. Ancak kurumlara birçoğu da sonradan olmak üzere ödenek aktarımı yapılıyor. Kurumların ödenek toplamları, bütçe ödeneğinin üzerine çıkarılıyor. 10 aylık harcamaları her ne kadar birçoğu sonradan bu kurumlara yapılan aktarımlarla oluşturulan ödenek toplamının altında kalsa da kendilerine verilen bütçe ödeneğinin üzerine çıktıkları görülüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlı-ğı’nın toplam bütçe ödeneği 75.6 milyar liraydı. 10 aylık harcaması 98.8 milyar liraya ulaştı. Bakanlığın toplam ödeneği ise sonradan yapılan aktarımlarla 133.1 milyar liraya çıkarıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın toplam bütçe ödeneği 7.1 milyar lira olarak belirlenmişti. Bakanlık ocak-ekim döneminde 7.8 milyar lira harcama yaptı. Bakanlığın ödenek toplamı 10.9 milyar liraya yükseltildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 27.9 milyar liralık bütçe ödeneğine karşılık 35.7 milyar lira harcama gerçekleştirdi. Ödenek toplamı ise 44.1 milyar lira.

İLETİŞİM’E 1.5 MİLYAR LİRA

Tabloya göre, İletişim Başkanlığı’nın toplam bütçe ödeneği 816.4 milyon liraydı. 10 aylık harcaması 1.2 milyar liraya ulaştı. İletişim Başkanlığı’nın ödenek toplamı 1.5 milyar lira olarak belirlendi. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na toplam 354.2 milyon lira bütçe ödeneği verilmişti. 10 aylık harcama 618.7 milyon lira oldu. Ödenek toplamı 639.9 milyon liraya yükseltildi. Birçok kurumun harcamaları da sınıra dayandı. Bunlardan birisi de bütçenin mimarı olan Hazine ve Maliye Bakanlığı. Başka bakanlıklara ödenek aktarımı da yapan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın toplam bütçe ödeneği 1.2 trilyon liraydı. 10 aylık gider 1.1 trilyon liraya ulaştı. Bakanlık 1.3 trilyon lira olarak belirlenen ödenek toplamına da yaklaşmış oldu.

SARAY’A 5.4 MİLYAR LİRA

Cumhurbaşkanlığı’nın toplam bütçe ödeneği 4.1 milyar liraydı. 10 aylık harcaması 3.9 milyar lira oldu. Cumhurbaşkanlığı’nın ödenek toplamı ise 5.4 milyar liraya çıkarılmış durumda. Bütçesi ile birçok bakanlığı geride bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçe ödenekleri 22.9 milyar lira olarak belirlenmişti. 10 aylık harcaması 19.5 milyar lira oldu.