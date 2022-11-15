Bütçede yılın en yüksek açığı

15 Kasım 2022 Salı, 11:16

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekim ayına ilişkin merkezi yönetim bütçesi istatistiklerini yayımladı.

Merkezi yönetim bütçesi Ekim'de 83,3 milyar TL açık verdi. Bütçede geçen ayda da 78,6 milyar TL'lik açık izlenmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı Ekim ayı merkezi bütçe istatistiklerine göre, Ekim ayında bütçe giderleri 307,4 milyar TL, bütçe gelirleri ise 224,2 milyar TL oldu. Faiz dışı bütçe dengesi ise aynı dönemde 22,1 milyar TL olarak kaydedildi.

10 aylık performansa bakıldığında bütçe açığının 128,8 milyar TL açık verdiği izlendi. Faiz dışı dengede ise ocak-ekim döneminde 139,5 milyar TL'lik fazla görüldü.

REKOR FAİZ HARCAMASI

Bütçede 300 milyar TL'yi aşan harcamalar arasında en büyük kalemi faiz harcamaları oluşturdu. Ekim ayında bütçede faiz harcamaları 61,1 milyar TL olarak kaydedildi. Böylelikle aylık faiz harcaması bakımından rekor seviye görüldü. Geçen ay da faiz harcamaları 33,1 milyar TL olmuştu.

ÖNCÜ GÖSTERGE YÜKSEK AÇIK SİNYALİ VERMİŞTİ

Bütçe performansı için öncü gösterge olarak değerlendirilen nakit bütçe dengesinde de Ekim'de yüksek açık görülmüştü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, ekimde nakit bütçe 72,2 milyar TL açık verdi. Geçen yıl aynı ayda 5,3 milyar TL nakit bütçe açığı verilmişti. Ancak bunda Eylül vergi tahsilatının 10 milyar TL’lik kısmının sonraki Ekim ayına kayması etkili olmuştu. Bu yıl ise vergi kayması olmadı.

Bu sonuçlarla, ilk 10 ayda nakit bütçede 160., milyar TL açık verilirken, son 12 aylık nakit bütçe açığı ise 222.2 milyar TL’ye yükseldi.