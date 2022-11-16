Bütçe açığı rekor tazeledi: On ayda 128.7 milyar TL

16 Kasım 2022 Çarşamba, 04:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı ekim ayı ile ocak-ekim dönemi 10 aylık bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre 10 aylık açık 128.7 milyar TL’ye ulaşarak yıllık rekorunu yeniledi.

Yayımlanan rapor ve tablolara göre, ekimde bütçe giderleri 307.4 milyar TL, bütçe gelirleri 224.2 milyar oldu. Geçen yıl ekimde 17.4 milyar TL olan açık, bu yıl 83.3 milyar TL’ye çıktı.

Ocak-ekim döneminde ise bütçe giderleri 2 trilyon 328.2 milyar TL, gelirler 2 trilyon 199.4 milyar TL oldu. Geçen yıl aynı dönemde 78.4 milyar TL olan açık, bu yıl 128.7 milyar TL’ye çıktı.

Açıkta rekor kırılırken Orta Vadeli Program’da bu yılın tamamı için 461.2 milyar TL olarak öngörülen açık hedefi ise kasım ve aralık aylarında bütçeden devasa harcama yapılacağı yorumuna neden oldu. “Örtülü ödenekten” 10 ayda yapılan harcama ise geçen yılın tamamında yapılan harcamayı geride bıraktı.

İktidar her ne kadar faize karşı olduğunu belirtse de ekimde faiz giderleri geçen yıla göre sıçrama yaparak 14.3 milyar TL’den 61.1 milyar TL’ye çıktı. 10 aylık dönemde de faiz giderleri 156.5 milyar TL’den 268.2 milyar TL’ye fırladı.

KKM’YE 91.6 MİLYAR TL

İktidarı rahatlatan vergi gelirlerindeki yüksek artış da devam etti. Geçen yıl ekimde 96.1 milyar lira olan vergi gelirleri bu yıl 181.8 milyar TL’ye çıktı. 10 aylık dönemde de vergi gelirleri 904.5 milyar TL’den 1.8 trilyon TL’ye yükseldi. Vergi gelirleri içerisindeki önemli payı yine yurttaşın sırtındaki doğrudan ve dolaylı vergiler oluşturdu. Kurumlar vergisi de 127.8 milyar TL’den 375.6 milyar TL’ye yükseldi. Cumhurbaşkanlığı’nın kullanımında bulunan ve nereye harcandığı açıklanmayan “örtülü ödenekten” ekimde 139.6 milyon TL harcama yapıldı. 10 aylık harcama ise 2.7 milyar TL’ye ulaştı. 10 ayda yapılan harcama geçen yılın tamamında yapılan harcamayı geride bıraktı.

İktidarın dövizde artışı durdurabilmek için icat ettiği kur korumalı mevduatlar (KKM) için ekimde bütçeden 6.6 milyar TL çıktı. KKM’ler için bütçeden yapılan ödemelerin toplamı ise 91.6 milyar TL’ye ulaştı.