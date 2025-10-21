Kamu özel işbirliği (KÖİ) modeli kapsamında firmalara 2017-2025 arasında 581.7 milyar lira ödeme yapıldı: Şirketler zengin oldu

CHP TBMM Grubu’nun haftalık ekonomi raporunda, iktidarın “cebimizden tek kuruş çıkmayacak” dediği KÖİ projeleri için bütçeden yapılacak aktarmalara yer verildi. Raporda, bu projelere bütçeden gelecek yıl da garanti, kira ve hizmet bedeli olarak 238 milyar lira aktarılacağına dikkat çekildi. İktidarın savunduğu bu projeler KÖİ çerçevesinde, yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştiriliyor. Rapora göre, gelecek yıl Avrasya Tüneli için 500 milyon lira, diğer otoyol ve köprüler için 101.3 milyar lira, şehir hastaneleri için de kira ve hizmet bedeli olarak 136.1 milyar lira ödenek ayrıldı.

1.1 TRİLYON LİRA!

Raporda, “Tamamı döviz üzerinden verilen bu garanti, kira ödemesi ve hizmet bedeli olarak 2017-2025 yılları arasında 581.7 milyar lira ödendi. Bu tutarın ilgili yıllardaki ortalama dolar kurları üzerinden bugünkü değeri 25.9 milyar dolar ediyor. Bunun bugünkü fiyatlarla TL karşılığı ise 1.1 trilyon lirayı buluyor” denildi. Raporda, aynı projeler için bu yıl ödenecek olan tutarın ise 202.3 milyar liraya ulaşacağının tahmin edildiği belirtildi.

KUR TAHMİNİ TUTARSA...

Devletin KÖİ projelere için 2027 yılında 274 milyar lira, 2028 yılında ise 309 milyar lira ödeme yapacağına dikkat çekilen raporda, şöyle denildi:

“Hem 2026 yılı hem de sonraki yıllar için tahmin edilen ödemeler dolar kurunun Orta Vadeli Program’da (OVP) tahmin edildiği düzeyde kalmasına bağlı bulunuyor. Zira döviz cinsinden verilen garantiler için yapılacak ödemeler hesaplanırken tahmin edilen kurlar esas alınıyor.”