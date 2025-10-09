Kamu sektöründe en yüksek maaş alan meslekler belli oldu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.10.2025 13:36:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Kamu sektöründe maaşlar güncellendi. 2025 itibarıyla en yüksek gelir hangi görevlerde oluşuyor? Detaylar kariyer planlamasında önemli ipuçları sunuyor.

Kamu sektöründe en yüksek maaşları alan meslekler açıklandı. 2025 yılı itibarıyla yapılan güncellemeye göre, profesörler, doktorlar ve mühendisler listenin üst sıralarında yer alıyor.

KARİYER PLANLAMASINDA MAAŞ BELİRLEYİCİ OLUYOR

Ekonomik koşulların değişken olduğu dönemde, maaş düzeyleri gençlerin ve kariyerini yeniden şekillendirmek isteyen profesyonellerin en çok dikkat ettiği kriterlerden biri haline geldi. Bu kapsamda maasi.info verileri, kamuda en yüksek gelire sahip meslek gruplarını ortaya koyuyor.

KAMUDA EN ÇOK KAZANAN 6 MESLEK

  • Profesör: 122 bin 586 TL
  • Doktor: 94 bin 688 TL
  • Mühendis: 87 bin 190 TL
  • Kaymakam: 86 bin 579 TL
  • Başkomiser: 83 bin 96 TL
  • Avukat: 77 bin 53 TL
İlgili Konular: #maaş #kamu