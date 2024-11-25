Kamudaki toplam araç yaklaşık 120 bin, toplanan araç sayısı ise sadece 1000: Tasarruf ‘sözde’ kaldı

Yayınlanma: 25.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.11.2024 - 04:00

Kamuda 120 bine yakın araç bulunurken ihtiyaç fazlası olduğu gerekçesiyle Özelleştirme İdaresi’nde toplanan araç sayısı ise yaklaşık 1000 tane.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında kamuda araç tasarrufu konusu da gündeme gelmişti. Plan ve bütçe komisyonu üyesi, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e tasarruf tedbirleri kapsamında kamu kurumlarının ihtiyaç fazlası araçlarının durumunu ve satılıp satılmadığını sordu.

Bakan Şimşek’in yanıtı “Şu anda 1000’nin üzerinde araç toplanmış orada. Bir sistem hazırlığı var, yakında açık artırımla bu araçları satacaklar” oldu.

TASARRUF HAYALLERDE…

Yanıtı değerlendiren CHP’li Bakırlıoğlu ise tasarruf miktarının komik olduğunu belirterek şu yorumu yaptı:

“Temmuz ayında kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında taşıt alımı ve satışı için gerekli yasal düzenlemeler yapılmıştı. Biz de takipçisi olduk. 2025 yılı bütçesinde 3 bin 423 adet araç alınacak. Geçen yıl bu sayı 3 bin 59’muş, 364 araç daha fazla alınıyor. Şu anda kamudaki toplam araç sayısı 119 bin 605. Görünen o ki araç sayısı artmaya devam ediyor. Hayaller tasarruf, gerçekler son model araç…” Bakırlıoğlu, yine tasarruf önlemlerine göre kurumlarda ihtiyaç fazlası olan taşıtların Özelleştirme İdaresi eliyle satılacağına işaret ederek “Kamudaki araç sayısı neredeyse 120 bin, fazla araç olarak bildirilen araç sayısı ise sadece 1000. Şimdi o zaman sormak istiyorum, tasarruf bunun neresinde? Tasarruf yapıyoruz diye siz kimi kandırıyorsunuz?”