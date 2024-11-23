Mansur Yavaş’tan Mamak Metrosu açıklaması: 187 milyon Euro'luk tasarruf!

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Dikimevi-Natoyolu (Mamak Metrosu) hattının ihalesinde tasarruf yapıldığını açıkladı. Yavaş, "575 milyon avroya razı olmadık, Ankaralıların hakkını savunduk. İhaleyi yeniledik, ikinci turda 187 milyon avro daha az teklif aldık" dedi.

Mansur Yavaş’tan Mamak Metrosu açıklaması: 187 milyon Euro'luk tasarruf!
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İHA
Yayınlanma: 23.11.2024 - 19:31

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Dikimevi-Natoyolu (Mamak Metrosu) hattı ihalesinde tasarruf yapıldığını duyurdu.

ABB Başkanı Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"575 milyon avroya razı olmadık, Ankaralıların hakkını savunduk. İhaleyi yeniledik, ikinci turda 187 milyon avro daha az teklif aldık. Dikimevi-Natoyolu (Mamak Metrosu) hattı ihalesinde sağladığımız tasarruf, halkımızın parasını gözeten yönetim anlayışımızın en somut göstergesi. Ankara için şeffaf ve akılcı yönetim kazandırıyor."

 


Etiketler: #Ankara #Mamak #Mansur Yavaş

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