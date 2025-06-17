Kamunun parası böyle boşa harcanıyor: ‘Kozmetik’ fiyaskosu!

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu’nda TKİ’nin hesapları görüşülürken, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “kömürden kozmetik malzemesi üretme projesini” gündeme getirdi. Tahtasız, TKİ’nin kozmetik sektöründe de yer aldığına işaret ederek, şöyle devam etti:

“O ‘dâhiyane’ projenin sonucu ne oldu, merak ediyorum. Uzmanlık alanınız olmadığı hâlde hümik asitten güzellik ürünü üretimine girmişsiniz ve bunu ‘ELEGANCE’ markasıyla pazarlayıp para kazanacaktınız. Geçmiş dönem Sayıştay raporlarına yansıyan bilgilere göre, kendi bünyenizden yapmış olduğunuz harcamalar hariç olmak üzere, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında ‘üretim danışmanlık hizmeti’ adı altında toplam 2.2 milyon TL’lik harcama yapmışsınız. Yine, bu kozmetik ürünlerin üretilmesi amacıyla ‘Genius Reklamcılık’ isimli bir firmayla yıllık 4.7 milyon TL, 2018 yılı ortalama dolar kuruyla 1 milyon 250 bin dolar bir bedelle sözleşme imzalamışsınız. Yani bugünkü kurla sadece reklam için yaklaşık 48 milyon TL ödeme yapmışsınız. Bu sözleşmeye göre dolum ve ambalajdan kaynaklanan ücretleri, stant ve görsellerin ücretleri, yine TKİ’nin üzerinden mi ödemeyi üstlenmiştiniz ? Bütün bu masrafların yanında Sayıştay raporunda 2018 yılı itibarıyla 48 bin 500 adet ürünün yüzde 40’ının son kullanım tarihinin Eylül 2018’de dolacağı, geriye kalan yüzde 60’ının ise 2019 yılının nisan ayında son kullanma tarihinin dolacağı belirtiliyor. Muhtemelen ürettiğiniz ürünleri satamadan imha etmek zorunda kaldınız ve harcanan onca para maalesef çöpe gitti. Şimdi, bununla alakalı hümik asitten ürettiğiniz ve ‘ELEGANCE’ markasıyla piyasaya girdiğiniz bu ürünlerle ne yaptınız ? Bu konudaki üretiminiz hâlen devam ediyor mu ? Reklam hizmeti için ‘Genius’ isimli firmaya ödediğiniz 1 milyon 250 bin dolar bugünkü parayla 47 milyon TL’nin karşılığında hangi hizmetleri aldınız ? Bu ürünün satışlarından toplamda ne kadar para kazandınız ?”

İTİRAF GİBİ YANIT

TKİ bu sorulara yazılı yanıt verdi. Yanıtta, “hümik asidin” sağlık ve kozmetik sektöründe kullanım olanaklarının araştırılması için proje başlatıldığı anımsatıldı.

PERSONELE VERMİŞLER!

Ürünlerin, Ar-Ge çalışmaları kapsamında üretildiği, dermotolojik testleri yapılarak tüketici tepkilerini değerlendirmek amacıyla kurum personeline ve kongre, sempozyum ve fuar gibi etkinliklerde anket formları ile birlikte katılımcılara dağıtıldığı belirtildi.

İMHA ETMİŞLER

Yanıtta, “Raf ömürleri dolan bir kısım hammaddenin ise insan sağlığı açısından ve mevzuat gereği imha yoluna gidilmiştir. Ar-Ge aşamasında üretilen kozmetik ürünler ticari faaliyete konu olmamış ve ticari amaçlı üretimi yapılmamıştır” denildi.

ŞİRKETE ÖDEME

Ürün ticari faliyete konu olmadığından herhangi bir kâr/zarar durumunun söz konusu olmadığı iddia edilirken, projenin tasarım, ambalaj, fizibilite ve danışmanlık hizmetleri için kurum tarafından “Genius” firmasına KDV hariç 1.4 milyon lira ödeme yapıldığının belirtilmesi ise dikkat çekildi. Yanıtta ayrıca kozmetik ürün üretimi projesi Ar-Ge sürecinde toplam KDV hariç 2.1 milyon lira harcama yapıldığı da bildirildi.

2024 ZARARI 6.4 MİLYAR!

Yanıtta, kurumun 2024 yılı kâr ve zararına da yer verildi. Kurumun 2024 yılı faaliyetlerinden 150.5 milyon lira dönem kârı oluştuğu belirtilirken, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın tebliği doğrultusunda uygulanan enflasyon muhasebesi işlemleri sonucu 6.4 milyar lira dönem zararı gerçekleştiği kaydedildi. Kurumun genel müdürlük, işletme müdürlüğü ve diğer tüm birimlerinde oluşan toplam misafir ağırlama giderleri de 5.6 milyon lira olarak gerçekleşti.