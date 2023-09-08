Kamuya taşıt alımında yeni dönem başlıyor

Yayınlanma: 08.09.2023 - 11:53

Güncelleme: 08.09.2023 - 11:53

Açıklanan Orta Vadeli Program'a (OVP) göre, kamu harcamalarında tasarrufu sağlayacak yapısal değişiklikler hayata geçirilecek.

Deprem ve afet riski harcamaları hariç kamu açığı düşürülecek ve bütçe disiplini çerçevesinde maliye politikasının sürdürülebilirliği güçlendirilecek.

Harcama gözden geçirmeleri sistematik hale getirilecek, verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek, yeni harcama alanları sınırlandırılacak.

Kamu yatırım programında rasyonelleştirme çalışmaları yapılarak, bu çalışma kısa sürede tamamlanacak. Ekonomik ve sosyal fayda üretecek yatırımlar önceliklendirilecek.

Hazine nakit rezervinin güçlendirilmesi ve daha etkin kullanımı için "Tek Hazine Kurumlar Hesabı'nın" kapsamı daha da genişletilecek.

Sektörel kamu alımları düzenlemesi hayata geçirilecek. Kamu alımlarına yönelik harcamaların rasyonelleştirilmesi anlayışıyla tasarruf odaklı merkezi kamu alım politikalarının kapsamı genişletilecek.

TAŞIT KULLANIMI GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Kamu taşıtlarının kullanımı ihtiyaç analizleri çerçevesinde sistematik olarak gözden geçirilecek. Taşıt ihtiyaçları öncelikle geçici tahsisle ya da ihtiyaç fazlası taşıtların devriyle karşılanacak. Yeni taşıt edinimlerinde ekonomiklik gözetilerek yerli üretim ile çevreci araçlara öncelik verilecek.

Kamu mali yönetiminde sürdürülebilir ve sağlıklı gelir kaynaklarının artırılması için vergi tabanı genişletilecek. Vergi harcamaları gözden geçirilecek, etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimler kaldırılacak.

Gelir, kurumlar, katma değer vergileri kanunları ile vergi usul kanununun güncellenmesi için düzenlemeler hayata geçirilecek. Orta vadede doğrudan vergilerin payı artırılacak.

Karbon vergisi niteliği taşıyan vergiler gözden geçirilecek. Tamamlayıcı karbon vergisi dahil karbon fiyatlandırma araçlarının kalkınma ve yatırım ortamı üzerinde yol açacağı ekonomik ve sosyal etkiler analiz edilecek.