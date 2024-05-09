Kamuyu 22 yılda 'erittiler'

AKP iktidarında, 2002 yılından bu yana 1 milyona yakın kamu işçisinin ücreti de eridi.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 09.05.2024 - 04:00
Kamuyu 22 yılda 'erittiler'
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Erime Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın verilerine de yansıdı. AKP’nin iktidara geldiği 2002’de net asgari ücret 184.3 liraydı.

Buna karşın ortalama kamu işçisi ücreti 1012 liraydı. Buna göre 2002’de kamu işçisi ücreti neredeyse asgari ücretin 6 katıydı. Bugün ise net asgari ücret 17 bin 2 lira. Ortalama kamu işçisi ücreti ise 33 bin 100 lira. Aradaki fark iki kat bile değil.

Çalışma hayatı uzmanlarından Prof. Dr. Aziz Çelik de bu duruma dikkat çekerek şöyle konuştu:

“750 bin kamu işçisinin ücretleri TÜİK’in resmi enflasyon oranına göre eridi. Yeni toplusözleşme imzalanmasına ise daha 1.5 yıllık bir süre var ve bu süre boyunca işçileri, aileleri çok zor günler bekliyor. Kamu işçileri seyyanen ek zam bekliyor. Kamu toplu iş sözleşmelerinin muhatabı ve tarafı konfederasyon ve sendikalar bu konuda sessiz kalmamalı ve hükümete ek zam için baskı yapmalıdır.”


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