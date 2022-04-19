Kanada, Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar açıkladı
Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Rusya'ya karşı, 'Özel Ekonomik Tedbirler Düzenlemeleri' kapsamında yeni yaptırımlar uyguladığını duyurdu.
Bakan Joly, yaptığı yazılı açıklamada, yeni önlemlerin aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki kızı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’un eşi, Rus oligarkları ve aile üyelerini kapsayan Rus hükümetine yakın 14 isme getirilen kısıtlamalar olduğunu belirtti.
Joly, Kanada'nın Putin ve destekçilerini, Rus hükümetinin Ukrayna'yı işgalindeki suç ortakları olarak sorumlu tuttuğunu ve bundan vazgeçmeyeceğini kaydetti.
AGİT uzmanlarınca hazırlanan Moskova Mekanizması Raporu'nun, Rus güçlerinin Ukrayna'da ciddi vahşet ve insan hakları ihlalleri işlediğini doğruladığını belirten Joly, şunları kaydetti:
"Kanada, Rus liderliği tarafından işlenen vahşete yanıt olarak amansız bir hesap verebilirlik arayışı da dahil olmak üzere daha fazla önlem uygulamaya devam edecektir. Kanada, Ukrayna'da özgürlükleri için savaşan cesur erkek ve kadınların yanında olmaya devam ediyor. Müttefiklerimizle koordineli olarak Rus rejimine ağır bedeller ödetmeye devam edeceğiz ve onların eylemlerinin hesabını vermeleri için amansızca uğraşacağız. Suçlarının hesabını verecekler."
YAPTIRIM LİSTESİNE YENİ ALINAN İSİMLER
"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kızları Katerina Vladimirovna Tikhonova ve Maria Vladimirovna Vorontsova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’un eşi Maria Aleksandrovna Lavrova, Petr Olegovich Aven, Oleg Viktorovich Boyko, Mikhail Maratovich Fridman, Mikhail Safarbekovich Gutseriev, Igor Viktorovich Makarov, Elvira Sakhipzadovna Nabiullina, Sergey Roldugin, Alexander Torshin, German Borisovich Khan, Alexander Ponomarenko ve Yekaterina Sergeyevna Vinokurova."
Kanada, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgalinden bu yana Rusya, Ukrayna ve Beyaz Rusya'dan 750'den fazla kişi ve kuruluşa yaptırım uyguladı.
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