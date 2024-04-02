KAP' bildirildi: Tüpraş (TUPRS) ne zaman temettü dağıtacak?

Yayınlanma: 02.04.2024 - 12:25

Güncelleme: 02.04.2024 - 12:25

Tüpraş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yapılan açıklamaya göre Tüpraş, hisse başına brüt 10,38 TL, net 9,34 TL temettü ödemesi yapacak.

Şirketin 4 Mart'ta açıkladığı temettü planı netlik kazandı. Buna göre Tüpraş temettüsüne ilişkin ödeme 3 Nisan'da yapılırken, 5 Nisan tarihinde ise yatırımcıların hesaplarına geçecek.

Açıklamaya göre, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak kâr payı dağıtımı; 20 milyar lira ortaklara birinci kâr payı, 1 milyar 990 milyon 366 bin TL genel kanuni yedek akçe ayrılması, 20 milyar liranın tamamının nakden ödenmesi kararı kabul edildi.