Güç savaşları kapıda! Akşener istifa etmedi, kongre kararı aldı

Yayınlanma: 02.04.2024 - 10:14

Güncelleme: 02.04.2024 - 10:57

2018 Genel Seçimlerinden 1 yıl önce kurulan İYİ Parti, bu seçimlere iki parti arasında yapılan anlaşma sonucunda CHP’li 15 milletvekilinin İYİ Parti’ye geçmesiyle katılabilmişti. Milletvekili seçimlerinde CHP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile kurdukları “Millet İttifakı” çatısı altında yarışan parti, cumhurbaşkanlığına aday olarak da Genel Başkan Meral Akşener’i gösterdi. Parti; milletvekili seçimlerinde yüzde 9,96 oy oranını yakalarken Akşener de yüzde 7,29 oy aldı. 2019 yerel seçimlerine de Millet İttifakı ile giren İYİ Parti, Türkiye genelinde yüzde 7,17 oy oranı yakaladı. Akşener, Millet İttifakı ile 2023 Genel Seçimlerine giderken altılı masadan kalkıp, masaya tekrar dönmesiyle tabanının tepkisini toplamıştı. 2023 Seçimlerinde de Millet İttifakı çatısı altında yarışan parti, yüzde 9,68 oy almasının ardından kurmayların tüm itirazlarına karşın yerel seçimlere “hür ve müstakil” girme kararı aldı. Parti; kararın ardından istifalar, görevden almalar, ihraçlarla gündemden düşmedi. Akşener ise seçim öncesinde yaptığı açıklamasında da istenilen sonucu alamadıkları takdirde evine döneceğini belirterek, istifa kararı alacağına dair sinyal vermişti. Parti geçen yerel seçimlere oranla yüzde 3.4 oy kaybederek bu yerel seçimlerde yüzde 3,7 oy aldı. Seçimdeki başarısızlığın üzerine partinin Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz ve GİK üyesi İrem Yaman istifa etti. Seçim gecesi açıklama yapmadan partisinin genel merkezinden ayrılan Akşener’in de istifasını açıklaması bekleniyordu. Ancak Akşener, dün partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada istifa etmedi. Partisinin seçimli olağanüstü kongreye gideceğini duyuran Akşener, kongrede aday olup olmayacağına ilişkin açıklama yapmadı.

'ÖZELEŞTİRİ YAPACAĞIZ'

Gazetecilerin konuya ilişkin sorularına yanıt vermeyen Akşener’in ilk kez bir basın açıklamasını kağıttan okuması dikkat çekti. Akşener’in gerginliği ve moral bozukluğu yüzünden okunurken, konuşmalarından öne çıkan başlıklar ise şunlardı:

“. Milletimizin iradesini her zaman başımızın tacı bildik. Nitekim bu seçimlerde de milletimiz şimdiye kadar kesinleşen sonuçlara göre 1 il, 23 ilçe ve 7 belde olmak üzere toplam 31 yeri İYİ Parti’ye emanet etti.

. Geride bıraktığımız seçimlerle birlikte milletimizin iki yumruk arasına sıkıştırılmaktan ne kadar yorulduğunu bir kez daha görmüş olduk. 2023 yılındaki seçime göre milletimizin sandığa katılım oranındaki büyük düşüşü hiçbir siyasi görmezden gelemez. Milletimiz bu seçimlerde alışılmış kutuplaşma alanlarına, ‘sen şucusun, ben bucuyum’ ayrıştırmalarına ve kendi gündeminde olmayan suni kavgalara mecbur olmadığını sandığa gitmeyerek gösterdi.

. Şüphesiz ki milletimiz bu seçimlerde en esaslı mesajını da iktidara verdi. Yıllardır ekonomide yaşadığımız çöküşü engelleyemeyen basiretsizliğe ‘artık yeter’ dedi. Yıllardır yanlış politikalarda ısrar eden ciddiyetsizliğe ‘artık yeter’ dedi. Yıllardır hak yiyen, hakka giren, hukuku çiğneyen adaletsizliğe ‘artık yeter’ dedi. Ez cümle milletimiz yıllardır ülkemizi makulde buluşturma fırsatını geri tepen Sayın Erdoğan’a ‘artık zorundasın’ dedi.

. Elbette siyaset kurumu olarak sandıklardan çıkan mesajı duymak hepimizin görevidir. Bu doğrultuda Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik bir devlet olma vasfı gereğince İYİ Parti olarak biz de üzerimize düşen sorumluluğu alacağız. Her zaman yaptığımız gibi seçim sonuçlarına ilişkin muhasebemizi ve öz eleştirilerimizi yapacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da milletimizin bize vermiş olduğu mesaj ve bizim için çizdiği istikamet doğrultusunda gereken adımları atacağız. Nitekim tam da bu sebeple parti tüzüğümüzün Genel Başkan olarak bana verdiği yetki gereği en kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız.”

'TANSİYON YÜKSELECEK'

Öte yandan yerel seçim çalışmaları sürecinde hemen hemen her basın açıklamasında Akşener’e eşlik eden İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural’ın bu kez Akşener’in yanında olmaması da dikkat çekti. Gazetemize konuşan partiden üst düzey bir yetkili, Akşener’in istifa etmemesi ve yaşanan gelişmelerin partide tansiyonu yükselteceğini belirtti. Parti içi karışıkların ve istifalarını ilerleyen günlerde gündeme geleceğini kaydeden kurmaylar, Akşener’in parti yönetimine öfkeli olduğunu belirtti. Kurmaylar, partide “güç savaşlarının” başlayacağına da işaret etti.