KAP duyurdu: Faktoring şirketi halka arz edilecek

Türkiye Vakıflar Bankası (VAKBN), ortağı Vakıf Faktoring’in paylarının bir kısmının halka arz edileceğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.11.2023 - 09:33
KAP duyurdu: Faktoring şirketi halka arz edilecek
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VAKBN, Vakıf Faktoring hisselerinin bir kısmının halka arz edileceğini Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu.

halkaarz.net’in aktardığına göre VAKBN yönetim kurulu toplantısında Vakıf Faktoring’in halka arz edilmesi kararı alındı. Bu kapsamda VAKBN, 9 Kasım’da SPK’ya başvurdu.

Bir şirketin halka arz edilebilmesi için SPK’ya başvurması gerekiyor. SPK başvuruyu onaylayınca şirketin halka arz süreci başlıyor.


KAP Türkiye Vakıflar Bankası Vakıf Faktoring arz halka arz

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