KAP'a açıkladı: Batı Anadolu Grubu'nda halka arz planı
Batıçim’den KAP’a yapılan açıklamada Batı Anadolu Grubu bünyesinde yer alan bir veya birden fazla iştirakın birincil, ikincil halka arzının değerlendirildiği belirtildi.
Batı Anadolu Grubu, iştirakleri için halka arzı değerlendirdiğini açıkladı.
Açıklamada ilgili iştiraklerde hakim pay sahibi konumundaki ortaklardan uygun koşullarda finansman sağlanmasının da planlandığı belirtildi.
Açıklamada “Sağlanacak kaynakların öncelikle Batı Anadolu Grubu’nun finansal borçlarının erken geri ödenmesi amacıyla kullanılması ve böylece Batı Anadolu Grubu’na ekonomik varlıkların ilerde olası finansmanlarda kullanılmasının önünün açılması planlanıyor” ifadeleri kullanıldı.
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