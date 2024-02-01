KAP'a bildirildi: Tetamat Gıda hisselerini devretti

Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş Zincir Mağazacılık Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nda bulunan Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş (TETMT) hisselerinin devri konusunda anlaşma sağlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.02.2024 - 14:28
KAP'a bildirildi: Tetamat Gıda hisselerini devretti
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Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamasına göre, TETMT hisselerinin yüzde 44,7’si Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş Zincir Mağazacılık Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından MİPAZ ve Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’na devredildi.

Gıda sektöründe faaliyet gösteren Tetamat’ın yüzde 40,6’sını devralan MİPAZ portföyünü çeşitlendirdi. MİPAZ Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik ise “Bu yatırımın ilerleyen dönemde hedeflerimize ulaşmada önemli rol oynayacağına inanıyoruz” dedi.

Aynı zamanda, enerji, gayrimenkul, finans, medya, ulaşım, sağlık ve teknoloji alanlarında yatırımları bulunan Lydia Yatırım Holding’in kurucusu olan ve geçen haftalarda MİPAZ’ı devralarak ismini Lydia Holding olarak değiştirme kararıyla yıla hızlı başlayan Enver Çevik, yeni satın almalara açık olduklarını ve fırsatları değerlendirebileceklerini söyledi.

TETAMAT GIDA

Gıda endüstrisinde faaliyet gösteren şirket, kurutulmuş meyve ve sebzeler sunmaktadır. Ürün portföyü elma, domates, kavun, karpuz, kivi, greyfurt, ayva ve mandalina gibi kurutulmuş meyve ve sebzelerden oluşmaktadır. Şirketin yüzde 55,68’i 2023 yılı Ağustos ayında Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Zincir Mağazacılık Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na devrolmuştu.


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