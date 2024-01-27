Hakkari’de 355 yerleşim yolu kapandı
Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 355 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Hakkari’de akşam etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Merkezde 93, Çukurca’da 22, Derecik’te 18, Şemdinli’de 87 ve Yüksekova’da 135 olmak üzere toplam 355 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Kar yağışı sonrası harekete geçen Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri ise kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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