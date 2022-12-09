KAP'a bildirildi! Tüpraş'tan Opet adımı
Tüpraş, akaryakıt dağıtım şirketi Opet Petrolcülük’ün yüzde 1,67’sini 179,6 milyon liraya Temel Ticaret’ten satın almak için anlaştı.
Tüpraş, Opet'in yüzde 1.67'sini Temel Ticaret'ten 179,6 milyon TL'ye almak için anlaştı.
Şirket tarafından dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, işlem sayesinde Opet’te ortaklık yapısının sadeleşeceği ifade edildi.
KÂRI 10 KAT ARTMIŞTI
Öte yandan, petrol ve döviz kurlarındaki artışlar nedeniyle bu yıl akaryakıt fiyatları sert yükselirken, Tüpraş’ın kârlarının katlanması dikkat çekiyor.
Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1 milyar TL olan Tüpraş’ın net dönem kârı, bu yıl üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 1008’lik artışla 11,6 milyar TL’ye yükselmiş ve yaklaşık 8 milyar TL’lik piyasa beklentisinin çok üzerinde olmuştu.
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