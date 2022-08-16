Tüpraş 2. çeyrekte beklentilerin üzerinde kâr etti

16 Ağustos 2022 Salı, 09:32

Tüpraş yılın ilk yarısını 11 milyar 507 milyon TL net kâr ile kapattı. Artan üretim, güçlü talep, brent petrol fiyatındaki artış, yüksek ürün ve rafineri marjları şirketin kârlılığını destekleyen unsurlardan oldu.

Tüpraş ilk 6 ayda yüzde 92 kapasite kullanımı yakaladı. Şirket, toplam 13,8 milyon ton ham petrol-yarı mamul ve 13.1 milyon ton satılabilir ürün üretirken, şirketin beyaz ürün (benzin, gazyağı vs.) verimi ise yüzde 80.8 oldu.

SATIŞLARI 212.3 MİLYAR TL OLDU

Tüpraş’ın satışları bu çeyrekte piyasa medyan beklentisi olan 110 milyar TL’nin üzerinde 135 milyar 784 milyon TL oldu. Böylece, şirketin 6 aylık satışı geçen yıla göre yüzde 297 artarak 212.3 milyar TL’ye ulaştı. Üretim cephesinde, 2022 Ocak-Haziran döneminde 13,1 milyon ton toplam üretim yapan şirket geçen yıla göre üretimini yüzde 18 artırdı. Bu dönemde, 7 milyon 36 bin ton olan orta distilat üretiminde geçen yıla göre 749 bin ton artış görüldü. Geçen yılın ilk yarısında yüzde 77,8 kapasite ile çalışan şirket, bu yıl kapasitesini yüzde 92.3'e çıkardı.

Tüpraş geçen yılın aynı dönemine göre 1,3 milyon ton artışla 10,7 milyon ton yurt içi satışı gerçekleştirdi. Kümülatif rakam ile 2 milyon ton artışla 13,8 milyon ton ürün satışı gerçekleşti. Şirketin geçen yıla göre ihracatı yüzde 40 artarken, yurt içi satışlarındaki artış yüzde 14 oldu.

14.9 MİLYAR TL'LİK FAALİYET KÂRI

Tüpraş, yüksek ürün marjlarının katkısıyla yılın ilk yarısında 14,9 milyar TL faaliyet kârı elde etti ve geçen yılki 1,3 milyar TL’lik rakamın oldukça üzerinde performans sergiledi. Şirketin FAVÖK rakamı ise geçen yıla göre 5 katından fazla artarak 20,5 milyar TL’ye çıktı. Tüpraş, öz kaynak yöntemiyle değerlenen OPET Petrolcülük A.Ş. yatırımlarından gelen 300 milyon TL kârın ve 3,2 milyar TL net finansman giderinin etkisiyle, toplamda vergi öncesi 12,0 milyar TL konsolide kâr elde etti.

Yatırım harcamalarının yaklaşık yüzde 40’ını sürdürülebilirlik odaklı yapan şirket, 2022 yılının ilk yarısında modernizasyon ve enerji verimliliği konularında projelerini sürdürerek toplam 58,9 milyon dolarlık (32,9 milyon dolar rafinaj) yatırım harcaması gerçekleştirdi. 2022 yılı ilk yarıda yapılan yatırım harcamasının yaklaşık yüzde 40’ı sürdürülebilirlik odaklı yatırım harcamalarını kapsadı.

İlk çeyrek sonuçları ile beraber, mayıs ayında 8-9 ABD doları/varil seviyelerinde açıklanan Tüpraş net rafineri marjının, petrol ürünlerinde gözlemlenen arz kaynaklı problemlerin 2022 yılı boyunca süreceği varsayımıyla 13-14 ABD doları/varil seviyelerinde olması öngörülüyor. Şirket, 2022 yılında yüzde 90-95 kapasite kullanımı ile yaklaşık 26 – 27 milyon ton üretim ve 28 – 29 milyon ton toplam satış hacmi gerçekleştirmeyi hedefliyor. Diğer yandan, şirketin toplam yatırım beklentisi 300 milyon dolardan yaklaşık 200 milyon dolara revize edildi.