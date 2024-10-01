Kapalıçarşı esnafından belediyenin işgaliye zammına ışıklı tepki: ‘Dükkân kirasıyla yarışıyor’

Yayınlanma: 01.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.10.2024 - 04:00

Fatih Belediyesi, Kapalıçarşı esnafından aldığı işgaliye ücretini 900 TL’den dükkânın konumuna göre metrekare başına 8 bin-15 bin TL’ye çıkarmıştı.

Zammı yüksek bulan çarşı esnafı belediye ile görüşmelerden sonuç çıkmayınca her gün saat 12.00’de dükkânlarının ışığını kapatarak eylem yapma kararı aldı.

Cumhuriyet’e konuşan çarşı esnafından Erdoğan Emir, işgaliye bedelinin neredeyse dükkân kirası kadar olduğunu belirterek “Bu yıl işlerimiz de iyi gitmedi. Artış oranı çok fazla. Dükkânın kirasıyla yarışır hale geldi. Belediye bize hiçbir gerekçe sunmadan, hiç danışmadan böyle bir işe kalkıştı. Dükkânın metrekaresini hesapladılar. En azından eski fiyatın üzerine enflasyon kadar ya da makul bir zam yapılsaydı” dedi.

Bir başka esnaf Berat Aydınel ise “Belediyeyle görüşmelerden de sonuç alamadık. Çok büyük bir artış var. Zam yapılacaksa da uygun bir oran belirlenebilirdi. Bir anda on katına çıktı. Böyle bir şeyi kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

