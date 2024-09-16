Okul kantinlerinde maliyetleri yüzde 25 zamla fiyatlara yansıtan esnaf da kan ağlıyor

Yayınlanma: 16.09.2024 - 12:18

Güncelleme: 16.09.2024 - 12:34

Kıyafet, kitap, kırtasiye masraflarıyla sarsılan aile bütçelerini şimdi de okul kantinleri yıkıyor. Ailelerin verdiği harçlıklar çocukların en temel ihtiyacını karşılamaya bile yetmiyor. Okul kantinleri bu yıl yüzde 25 zam yaparak başladı yeni döneme.

Ancak kantinciler de yükselen fiyatlardan şikayetçi... Satışların eskisi gibi olmadığını, yükselen maliyetler ile giderleri çok zor karşıladıklarını söylüyor.

İstanbul Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, yaşanan ekonomik sorunların kantinleri de vurduğunu belirtiyor. Artan maliyetler nedeniyle istemeden zam yapmak zorunda kaldıklarını belirten Osmanoğlu şunları söylüyor:

Kiralar en büyük sorun

“Gıda fiyatları almış başını gitmiş.Yüzde 25 zam yapmak zorunda kaldık. Bu artışları yüzde 100 de yapabilirdik fakat insanlar alamıyor. Ürünler satıcının elinde kalıyor. Bizim yayınladığımız fiyat listesini en çok kiralar etkiliyor. Bir yılda kiralarımıza yüzde 400 artış yapıldı. Şayet bu artışlar olmasaydı şubata kadar zam yapmayacaktık.”

Uzun yıllardır kantincilik yapan Cemal Ceylan ise şunları söylüyor:

“İşler çok kötü. Yerlerdeyiz. Biz ürünlerimizi verilen fiyat listesinin altından vermeye çalışıyoruz. Bir tostu 60 lira yerine 50 liradan veriyoruz. Fakat bu fiyatlarla bile satışlar düşük. Artık öğrenciler kantinlerden bir şey almıyor. Özellikle Türk öğrenciler, ben ne satıyorsam Suriye ve Afgan uyruklu öğrencilere satıyorum. Kiralarımıza yüzde 300 zam yapıldı. Faturalara yetişemiyoruz. Mesela geçen yıl elektrik faturası 700 liraydı şimdi okullar açılalı bir hafta oluyor 1000 lira gelmiş. Valla biz bıktık çocuklar da aç.”