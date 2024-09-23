Esnaf ile müşterinin bıçaklı kavgası: 7 kişi yaralandı
Malatya’da bir esnaf ile müşteri arasında hesap mevzusu nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağır 7 kişi yaralandı.
Yeşilyurt ilçesi Tevfik Temelli Caddesi üzerinde, 01.00 sıralarında bölgede bulunan bir işyerinde işletme sahipleri ile müşteriler arasında hesap mevzusu nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
7 KİŞİ YARALANDI
Olayda M.Ü., F.Y. , B.B. , A.O.E. , M.Ü. , F.Ü. ve A.Ü. karşılıklı bıçakla birbirlerini yaraladı.
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar burada da kavgaya devam ederken, polis ekipleri hastanede güvenlik önlemi aldı.
Olayda kullanıldığı değerlendirilen bir adet bıçağın ele geçirildiği olayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralılardan M.Ü.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Etiketler: #Malatya
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