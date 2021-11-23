Kapalıçarşı'da son durum: Esnaf açıkladı

23 Kasım 2021 Salı, 13:10

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz açıklamasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizi düşürmesi dolar/TL kurunda büyük depreme neden oldu.

Kapalıçarşı'da satışlar durdurulurken esnaflık yapan Reşat Yılmaz Cumhuriyet TV'ye değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, grafiklerin tek tek kırıldığını dile getirdi.

"Ülke piyasamız sallanıyor" diyen Yılmaz, "Gerçekten çok büyük bir deprem yaşanıyor. Grafikler açıkçası tek tek kırıldı. 8-9 TL'ye alışmadan 12 TL'leri gördük. Tansiyon çok yüksek" dedi.

Merkez Bankası'nın faiz düşürme işlemlerinin devam edeceğini dile getiren Yılmaz, "Piyasalarda bu erimenin devam edeceği düşünülüyor. Çünkü piyasalar kendi kaderine bırakıldı" ifadesini kullandı.

"KIŞ AYLARI ÇOK ZOR GEÇECEK"

Yılmaz, şöyle konuştu:

"Yangına körükle gidiyor. AKP çok zamansız işler yapıyor. Kış ayları çok zor geçecek, iğneden ipliğe zam kaçınılmaz"

ERDOĞAN 'FAİZİ SAVUNANLARLA BERABER OLMAM' DEMİŞTİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında Merkez Bankası’nın (MB) faiz indirimiyle ilgili “Faiz sebep, enflasyon sonuç” tezi üzerinden bu kez kendi partililerine yönelik “Bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim” dedi.