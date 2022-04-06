Kapanan işletme sayısında 'ciddi artışlar' yaşanırken açılan işletme sayısında 'belirgin düşüş'

06 Nisan 2022 Çarşamba, 17:32

İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel, yaptığı yazılı açıklamada, enflasyon kaynaklı girdi maliyetlerindeki artışın kısa ve orta dönemde istihdam üzerinde de olumsuz etki yaratacağını belirtti. Önel’in açıklaması şöyle:

“FİYAT DALGALANMALARI İSTİHDAMDA OLUMSUZ ETKİ YARATACAKTIR

Başta enerji olmak üzere özellikle enflasyon kaynaklı girdi maliyetlerinde artışlar oluyor. İşletmeler nihai ürün satış fiyatlarını belirlemede zorluk yaşıyor. Ürün satışı için belirlenen fiyatlar ise tahsilat süresi içinde değişiyor. Bu fiyat dalgalanmaları işletme karlılıklarını olumsuz etkiliyor. Bu sebepler önümüzdeki dönemde iş yapma kabiliyetini düşürebileceği gibi kısa ve orta dönemde istihdam üzerinde de olumsuz etki yaratacaktır.

TEDARİK ZİNCİRİNDEKİ BOZULMALAR İŞLETMELERE MÜŞTERİ VE PAZAR KAYBI YAŞATIYOR

Türk lirasındaki değer kaybı ve Rusya Ukrayna savaşının hammadde fiyatlarını olumsuz etkilediği gibi diğer taraftan tedarik zincirindeki bozulmalar da hem üretim ve teslim süreleri hem de müşteri memnuniyetinin düşmesine sebep oluyor. Bu durum işletmelere müşteri ve pazar kaybı yaşatıyor.

HAMMADDE TAŞIMALARINDA KISA ZAMANDA YÜZDE 50’YE YAKIN FİYAT ARTIŞI OLDU

Yılın başından beri iç talepte yaşanan durgunluk ile nispi fiyat hareketlerinin azami ölçüde olması, maalesef küçük ve orta ölçekli işletmelerin sermaye kaybı ve kredibilitesinde sorunlar yaratıyor. Petrol fiyatı ve diğer köprü otoyol maliyeti kaynaklı yurt içi nakliye fiyatları, hammadde taşımalarında yılın başından beri kısa zamanda yüzde 50’ye yakın artış gösterdi. İşletmelerin dağıtım yaptığı araçlar için kullandıkları mazot maliyetinde bile yüzde 45’e yakın artış yaşandı.

SON 3 AYDA KAPANAN İŞLETME SAYISI ARTTI

İşletme sermayelerindeki azalış, finansmana erişimdeki zorluk ve piyasa faiz oranları birleşince son 3 ayda kapanan işletme sayısında ciddi artışlara neden oldu. Daha önemlisi açılan şirket sayılarında nisbi ve belirgin bir azalış yaşanıyor. Diğer taraftan KGF kredilerinin tabana yayılmaması özellikle mikro işletmelerde ciddi sermaye sorununa yol açıyor. Beklentimiz özellikle fiyat artışlarının kontrol altına alınıp, beklenen enflasyon psikolojisinin reel sektörde kalıcı olmasının engellenmesi. Bu yaşananlar Önümüzdeki dönemde iş yapma kabiliyetini düşürebileceği gibi kısa ve orta dönemde istihdam üzerinde de olumsuz etki yaratacaktır."