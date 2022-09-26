Kapasite kullanım oranı Eylül'de 0,7 puan arttı
Kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 77,4 seviyesinde gerçekleşti.
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 77,4 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 77,3 seviyesinde gerçekleşti.
2022 yılı Eylül ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1744 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
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