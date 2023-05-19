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Kara paylaştı... Kamu döviz açığı sürekli düşerek rekor seviyeyi gördü! Tablo 2001 krizinden daha kötü

2019'da eksi 75 milyar dolar seviyesinde olan kamu döviz açığı son dört yılda sürekli düşerek rekor seviyeyi gördü. Eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, döviz açığının eksi 300 milyar doları gördüğünü söyledi. Dolardaki her 1 liralık artışın kamuya maliyetinin 300 milyar lira olduğunu ifade eden Kara'nın paylaşımına yorum yapan ekonomistler ise “Bu bir felakettir” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2023 - 13:19
Kara paylaştı... Kamu döviz açığı sürekli düşerek rekor seviyeyi gördü! Tablo 2001 krizinden daha kötü
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Seçim döneminde olan Türkiye'de dolar da her geçen gün artıyor. Yaşanan döviz artışı ise pek çok mal ve hizmette fiyatların yükselmesini tetikliyor.

Mevcut durum üzerinden değerlendirmelerde bulunan uzmanlar Türkiye'de 2019'dan beri düşüşe geçen kamu döviz pozisyonuna da dikkat çekti. Kamu döviz pozisyonu açığının artık alarm seviyesinde olduğu ifade edildi.

"HER 1 LİRALIK ARTIŞIN MALİYETİ 300 MİLYAR TL"

Konuya ilişkin Twitter hesabından bir grafik paylaşan eski Merkez Bankası Başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Kara “Kamunun döviz açık pozisyonunun 300 milyar $'ı geçtiğini tahmin ediyorum. Yani artık kurdaki her 1 TL artışın kamuya (halka) yükü yaklaşık 300 milyar TL olacak. TCMB’den beklentim Finansal İstikrar Raporunda bardağın sadece dolu tarafını değil, bu tabloyu da ortaya koymasıdır” ifadesini kullandı.

 

"2001 KRİZİNDEN BETER BİR DURUM"

Kara'nın paylaşımına yorum yapan ekonomist ve CHP İzmir milletvekili adayı Güldem Atabay “Bu bir felakettir. 2001 krizinden beterdir” dedi.


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