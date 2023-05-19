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Nakit akışı bozuldu: Kendi dövizine ulaşamayan var

İktidarın ekonomi politikaları nedeniyle krediye erişimi zorlaşan iş insanları, kendi dövizlerine bile ulaşamadıklarını söylüyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2023 - 10:35
Nakit akışı bozuldu: Kendi dövizine ulaşamayan var
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Konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde talepler askıya alınıyor ya da iki hafta önceye göre neredeyse iki katına yükselen maliyete razı geliniyor. Sektör temsilcilerine göre bu durum piyasalarda ‘domino’ etkisi yaratarak piyasanın nakit dengesini bozabilir.

Dünya’ya konuşan İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel, durumu şöyle özetledi:

“Bırakın TL veya döviz kredi çekmeyi kendi dövizimize bile ulaşamıyoruz. Bankalar günlük 5 bin dolarlık sınır getirdiler. Kendi hesaplarımızdaki paramızı çekemiyoruz, ödemelerimizi yapamıyoruz, hem ithalat yaparken hem de ihracat yaparken elimiz kolumuz bağlanıyor. Biz de döviz ihtiyacımızı dışarıdan karşılamak zorunda kalıyoruz. Şu an biz kendi ithalat evraklarımızı almak için yani ham madde almak için dışarıdan döviz topluyoruz, özellikle de Kapalıçarşı’dan almak zorunda kalıyoruz. Orada da oluşan marj bizi çok zorluyor.”


Kredi döviz İlker Önel

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