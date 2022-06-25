Karadağ menşeli bazı ürünlere yönelik gümrük tarifeleri düzenlendi

25 Haziran 2022 Cumartesi, 18:00

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye ile Karadağ arasında 2010 yılından bu yana yürürlükte bulunan Serbest Ticaret Anlaşması revize edilirken, Türkiye'nin ihracatı açısından kazanılan pazara giriş imkanlarına karşılık Karadağ'dan ithalatta bazı ürünlerde gümrük vergisi indirimi sağlandı.

UÇUCU YAĞLARDA GÜMRÜK VERGİSİ SIFIRLANDI

Cumhurbaşkanı Kararı ile bu çerçevede, "uçucu yağlar" tanımlı Karadağ menşeli eşyanın ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı.

"Karadağ Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"la da sınırlı sayıda tarım ve işlenmiş tarım ürünleri için tarife kontenjanları kapsamında belirli miktarlar için indirimli veya sıfır gümrük vergisi ile ithalat imkanı tanındı.

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığının, "Karadağ Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, söz konusu tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları belirlendi.

Söz konusu düzenlemeler, 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek.