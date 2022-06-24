Yağ ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

24 Haziran 2022 Cuma, 10:39

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İthalat Rejimi Kararında değişiklik yaparak 1 Temmuz ila 31 Aralık 2022 tarihleri arasında bazı yağlar ile ağaç tohumlarında gümrük vergisinin sıfırlanması kararı aldı. Gümrük vergisi sıfırlananlar arasında soya, ayçiçek tohumu, mısır ve aspir yağı da bulunuyor.

Cumhurbaşkanı kararında, gümrük vergisinin 1 Temmuz’dan itibaren sıfırlanacağı yağ ve tohumlara ilişkin Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarının listesi Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre yüzde 5 ila yüzde 67,5 arasında değişen oranlarda gümrük vergisi uygulanan ancak 1 Temmuz’da başlayacak ve 31 Aralık’a kadar dek gümrük vergisi sıfırlanacak yağların listesi şöyle:

Soya yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş)

Palm yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş)

Ayçiçeği, aspir, pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş)

Rep, kolza, hardal yağı ve bunların fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş)

Diğer bitkisel sabit yağlar ve bunların fraksiyonları

Mısır yağı ve fraksiyonları

Meyve orman ağacı tohumlarında da sıfırlandı

İthalat Rejimi Kararı’nda yapılan değişiklikle orman ve meyve ağaçları tohumları ile çiçekleri için yetiştirilen bitkilerin tohumları için de gümrük vergisi sıfırlanacak. 2020 sonunda yayınlanan cumhurbaşkanı kararında yapılan değişiklikle, Tohum İthalatı Uygulama Genelgesi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı’nca düzenlenen ithalat ön izin yazısının ilgili gümrük idaresine ibra edilmesi halinde söz konusu gümrük vergisi de yüzde 1 yerine yüzde 0 olarak uygulanacak.