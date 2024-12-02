Karadeniz gazına da 'ticari sır' dediler

Karadeniz gazının maliyeti de “ticari sır” oldu. Milletvekillerinin birçok soru önergesine, “ticari sır” diyerek bilgi vermeyen iktidar, Karadeniz gazının maliyeti konusunda da aynı yolu izledi.

Karadeniz gazına da 'ticari sır' dediler
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Mustafa Çakır
Yayınlanma: 02.12.2024 - 04:00

CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Karadeniz gazının maliyeti hakkında bilgi istedi. Bayraktar ise yanıtında, “4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun bilgi edinme hakkının sınırlarını belirleyen 23. maddesinde yer alan düzenlemeye göre maliyet kalemlerine ilişkin önergeye konu soruların ticari sır kapsamında olduğu değerlendirilmektedir” dedi.

Bakırlıoğlu, otoyollardan, köprülere, doğalgazdan, aşıya kadar her şeyin iktidar tarafından ticari sır olarak görüldüğünü söyledi. Bakırlıoğlu, “Yurttaşlarımız kemer sıka sıka bir hal olmuşken tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak için bakanlara sorduğumuz fiyat ve maliyet soruları ‘ticari sır’ denerek yanıtlanmıyor. Son olarak da kendi çıkardığımız doğalgazın maliyeti sır oldu. Buralardan kimlere rant sağlanıyor da maliyetler açıklanmıyor” sorusunu yöneltti.

Bakırlıoğlu, şunları söyledi:

“Avrupa doğalgazın 1000 metreküpünü 120 dolar civarında satın alırken Türkiye’nin aynı miktarda doğalgazı 280 dolara alması ticari sır, çiftçinin Ziraat Bankası’na borçları, kaç çiftçinin haczedildiği ticari sır, tarım ürünlerinin hangi gerekçelerle ithal edildiği ticari sır. Ülkede ticari sır olmayan bir şey bırakmadılar.”


Etiketler: #karadeniz #Karadeniz gazı #doğalgaz

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