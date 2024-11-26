ORC Araştırma'dan çok konuşulacak 'Karadeniz' anketi: AKP en güvendiği 3 yerde çakıldı!
Muhalefet 'erken seçim' çağrılarını sürdürmeye devam ederken; ORC Araştırma Samsun, Trabzon ve Ordu anketinin sonuçlarını açıkladı. Verilere göre AKP 3 kalesinde çakıldı, CHP ise yükselişte. İşte çarpıcı sonuçlar...
Siyasette erken seçim tartışmaları sürüyor, muhalefet de ‘erken seçim’ çağrılarını sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda araştırma şirketleri de anketler yapmaya başladı.
Son olarak, ORC Araştırma Şirketi, Ordu, Trabzon ve Samsun'da yaptıkları anketin sonuçlarını açıkladı.
Verilere göre AKP 3 kalesinde istemediği sonuç aldı. CHP ise yükselişe geçti.
İşte son anketten dikkat çeken sonuçlar...
TRABZON ANKETİ
19 - 24 Kasım 2 bin 485 katılımcıyla yapılan Trabzon anketinde siyasi partilerin oy oranları şöyle ölçüldü:
AKP: Yüzde 41,7
AKP, genel seçimlerde Trabzon'da yüzde 47,77 oy almıştı.
CHP: Yüzde 25,1
CHP, 14 Mayıs genel seçimlerinde Trabzon'da yüzde 18,02 oy aldı.
MHP: Yüzde 7,4
MHP bir önceki genel seçimlerde Trabzon'da yüzde 10,84 oy aldı.
İYİ Parti: Yüzde 5,5
İYİ Parti bir önceki genel seçimlerde Trabzon'da yüzde 12,09 oy aldı.
SAMSUN ANKETİ
Ankete göre partilerin Samsun'daki oy oranları şöyle:
AKP: Yüzde 35,7
AKP, 14 Mayıs genel seçimlerinde Samsun'da yüzde 42,45 oy aldı.
CHP: Yüzde 24,8
CHP bir önceki seçimde Samsun'da yüzde 19,76 oy aldı.
MHP: Yüzde 11,6
MHP bir önceki seçimde Samsun'da yüzde 14,24 oy aldı.
İYİ Parti: Yüzde 8,2
İYİ Parti bir önceki genel seçimde Samsun'da yüzde 12,06 oy aldı.
ORDU ANKETİ
ORC'nin Ordu anketinin sonuçları şöyle:
AKP: Yüzde 39,6
AKP, 14 Mayıs genel seçimlerinde yüzde 45,27 oy aldı.
CHP: Yüzde 26
CHP bir önceki seçimde Ordu'da yüzde 22,24 oy aldı.
MHP: Yüzde 10,4
MHP bir önceki genel seçimde Ordu'da yüzde 12,76 oy aldı.
İYİ Parti: Yüzde 9,1
İYİ Parti bir önceki genel seçimlerde Ordu'da yüzde 9,99 oy aldı.
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