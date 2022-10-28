Karadeniz'de ilk defa midye yetiştiriciliği Sinop’ta başladı
Sinop’un Gerze ilçesi açıklarında bulunan midye tesislerinde midye üretilmeye başlandı. 6 tesisin üretimden yılda 4952 ton midye üretimi yapılması planlanıyor.
Sinop Tarım ve Orman İl Müdürü Fatih Önlem, midye yetiştirme tesislerini ziyaret ederek üreticilere belgelerini verdi. Önlem, Karadeniz'de ilk defa Gerze ilçesi açıklarında bulunan 3 tesisin faaliyete geçtiğini belirterek, "Faaliyete başlayan tesislerin fiili kapasitesi 652 ton/yıl. Bölgede mevcut 6 tesis tam kapasite ile üretime başladığında toplam 6 üretim tesisinde 4952 ton yıl midye üretimi planlanıyor" dedi.
İlk midye hasadının Nisan-Mayıs 2023 yılında planlandığını belirten Önlem: "Midye yetiştiricilik tesislerinin bulunduğu sahanın analizleri İl Müdürlüğümüzce yaptırılmaktadır. Ülkemize, ilimize ve üreticilerimize hayırlı olsun” dedi.
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